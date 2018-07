Il governo di Macron al test della fiducia per il caso Benalla

Scene di ultra-violenza, i cui filmati, sempre più numerosi e imbarazzanti, spopolano su tv, web e social network in questo pazzo luglio francese, passato nel giro di poche ore dall'entusiasmo per la vittoria ai Mondiali allo choc suscitato da un caso senza precedenti nella storia repubblicana. Benalla è in stato di fermo nel quadro dell'indagine per «violenze» e «usurpazione delle funzioni». Capo d'accusa legato al fatto che durante il pestaggio in Place de la Contrescarpe, storico ritrovo degli studenti parigini, indossava lo stesso casco con visiera degli agenti. Peccato solo non sia mai stato funzionario di polizia. Con Benalla, è stato fermato anche Vincent Crase, il gendarme riservista impiegato del partito di maggioranza La République En Marche che era con lui. Sospesi, inoltre, tre poliziotti coinvolti nel caso.

I PRIVILEGI DELLA GUARDIA DEL CORPO BENALLA

A gettare ulteriore imbarazzo, la Renault Talisman dotata di sirene ed equipaggiamenti di polizia nonché la lussuosa residenza dell'Eliseo sul Quai Branly, una delle zona più chic di Parigi, di cui disponeva il ventiseienne ex gorilla dei socialisti passato nelle fila di En Marche! dal 2017. Privilegi in alcun caso rimessi in discussione dopo che la presidenza venne informata delle botte in Place de la Contrescarpe. Per placare le accuse di «impunità», la presidenza ha giustificato l'avvio così tardivo della procedura di licenziamento evocando l'emergere di «nuovi elementi»: pare infatti che l'ex bodyguard abbia ottenuto documenti della prefettura che non poteva avere, ma secondo i detrattori è solo una scusa dell'Eliseo per «salvare la faccia» rispetto ad un trattamento in un primo tempo eccessivamente indulgente. Secondo L'Express, Benalla venne inoltre denunciato per violenze volontarie già nell'agosto del 2015 da una sua familiare, poi assolto nel 2016. Pure in quel caso, assicura il giornale, la squadra di Macron sapeva.