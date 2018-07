Viagra in gravidanza: morti 11 neonati

È allarme in Olanda fra le decine di donne che nei mesi scorsi avevano sperimentato l'uso del Viagra durante la gravidanza, per favorire lo sviluppo dei bimbi che avevano in grembo, dopo lo stop della sperimentazione deciso in seguito alla morte prematura di 11 dei bambini nati al termine del trattamento.

In totale sono 93 le donne che hanno ricevuto il farmaco nella sperimentazione guidato dal Centro medico dell’Università di Amsterdam. Diciassette bambini hanno sviluppato problemi ai polmoni e 11 sono morti. Altri otto bambini sono morti per condizioni non correlate. Altre 90 donne in un gruppo di controllo hanno assunto un placebo: tre hanno sviluppato gli stessi problemi ai polmoni, ma nessun bambino è morto a causa di condizioni che potevano essere collegate al viagra. Nove bambini sono morti per problemi non collegati.

Si teme che il farmaco abbia causato ipertensione nei polmoni, portando i bambini a ricevere troppo poco ossigeno. In un’intervista al quotidiano olandese De Volkskrant riportata dal Guardian , il capo della ricerca, il ginecologo Wessel Ganzevoort, ha dichiarato: «Volevamo dimostrare come questo fosse un modo efficace per promuovere la crescita del bambino. Ma è successo il contrario. Sono scioccato. L’ultima cosa che vuoi è danneggiare i pazienti. Abbiamo già informato i ricercatori canadesi che stanno conducendo uno studio simile. In ogni caso hanno temporaneamente interrotto le loro ricerche». La ricerca era iniziata nel 2015 e avrebbe dovuto proseguire fino al 2020, con la partecipazione di 350 pazienti.