Trump e Juncker annunciano un accordo sui dazi

«Oggi è un grande giorno, con Jean Claude Juncker abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Stati Uniti e Unione europea». Il presidente americano Donald Trump, al termine dell'incontro con il presidente della Commissione europea, ha annunciato che le parti hanno trovato un accordo per ridurre progressivamente i dazi e i sussidi commerciali. «Volevo raggiungere un accordo oggi e lo abbiamo fatto. La volontà è di arrivare a zero tariffe sui beni industriali», ha confermato Juncker. L'obiettivo, ha precisato Trump, è arrivare a «zero tariffe, zero barriere commerciali non tariffarie e zero sussidi sui beni industriali che non siano le automobili. I negoziati sono appena cominciati, ma ora sappiamo bene dove stiamo andando» (leggi anche: Incontro Trump-Juncker per evitare la guerra dei dazi).

PRIMA DEL VERTICE TENSIONE ALLE STELLE

Eppure la vigilia del bilaterale era stata densa di nubi. Il presidente americano, pur auspicando un accordo, a poche ore dal meeting aveva aveva rilanciato la sua sfida: «Un'intesa sì, ma che sia equa per tutti». Altrimenti - aveva svelato il Washington Post - sono già pronti i temuti dazi del 25% sulle automobili che Trump potrebbe far scattare entro la fine del 2018. Che il clima prima dell'incontro non fosse disteso lo si era capito dai volti dei due leader. Del resto non molto tempo fa Trump, che ora ha definito il presidente della Commissione Ue «un uomo molto intelligente ma anche molto duro», lo aveva etichettato come «un killer», parlando dell'Unione europea addirittura come di «un nemico per gli Stati Uniti».

IL RISCHIO DI UNA GUERRA COMMERCIALE

Juncker non ha dimenticato quelle parole e davanti alle telecamere ha ricordato al tycoon che Europa e America sono «alleati, non nemici». «Dobbiamo parlare tra noi, dobbiamo lavorare insieme», ha incalzato il capo dell'esecutivo europeo, mandando un chiaro messaggio all'inquilino della Casa Bianca: azioni unilaterali sui dazi non possono che portare a un'escalation che non fa bene a nessuno, neanche all'economia e ai lavoratori americani. Del resto Bruxelles non è rimasta con le mani in mano. E se alle tariffe su acciaio e alluminio imposte da Trump ha risposto colpendo marchi simbolo del 'Made in Usa' come i jeans Levi's e le moto Harley-Davidson, la Ue è pronta alla rappresaglia se davvero l'amministrazione statunitense dovesse punire le case automobilistiche del Vecchio Continente: dazi per un altro pacchetto di merci importate per un valore di 20 miliardi di dollari.

BERLINO IN ANSIA PER LE POSSIBILI TARIFFE SULLE AUTOMOBILI

Ma le maggiori preoccupazioni in queste ore sono quelle di Berlino, in ansia per il piano di Trump di imporre dazi per 200 miliardi di dollari sulle auto straniere. Le case tedesche sarebbero le prime a essere colpite pesantemente. «Mi auguro non si arrivi a questo punto», ha auspicato la commissaria Ue al Commercio Cecilia Malmstroem. Se sarà davvero tregua e persino pace lo si vedrà nelle prossime settimane, anche perché nel confronto tra la dottrina protezionistica dell'America First e i valori del globalismo e del multilateralismo incarnati dall'Unione europea si inseriscono dinamiche del tutto politiche. Con Trump che in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo novembre - secondo molti osservatori - potrebbe convincersi che la linea dura e nazionalista paghi di più per sostenere i repubblicani. Per il momento, però, Washington e Bruxelles hanno deciso di dialogare.