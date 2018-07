Le cose da sapere sulle elezioni in Pakistan

1. I CANDIDATI: IL FAVORITO È UN (DISCUSSO) EX GIOCATORE DI CRICKET

La sfida è tra la Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N) dell'ex primo ministro Nawaz Sharif, che è attualmente incarcerato per corruzione, il Pakistan Tehreek e Insaf (Pti) del giocatore di cricket entrato in politica Imran Khan e il Partito popolare pakistano (Ppp). Tuttavia, i resoconti dei media e le parti rivali affermano che Imran Khan gode del sostegno del potente establishment della sicurezza, mettendolo in una posizione di forza per diventare primo ministro. Khan è noto anche per finanziare la controversa madrasa Haqqania, vicina alla corrente Deobandi dell'Islam sunnita: qui venne formato tra gli altri il mullah Omar, capo dei talebani deceduto cinque anni fa. Uno scenario che solleva i timori di una alleanza tra estremisti e militari.