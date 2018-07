Un attacco suicida fa decine di morti nel Sud della Siria

Almeno 56 persone sono morte il 25 luglio in un attentato suicida nella città meridionale siriana di Sweida e in attacchi da parte dello Stato Islamico contro tre villaggi a Nord Est della stessa Sweida. Lo rende noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, secondo quanto riportano i media internazionali. Le vittime, sempre secondo l'Osservatorio, includono civili e militanti. I feriti sono oltre 30. I rari attacchi nella città di Sweida, fa notare la Associated Press, coincidono con l'offensiva governativa nella Siria meridionale, dove le truppe stanno combattendo contro un gruppo affiliato allo Stato Islamico, vicino alla frontiera con le Alture del Golan.