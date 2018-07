Chi è Imran Khan, il populista che divide il Pakistan

Khan è una delle figure più popolari del Paese e una delle più conosciute all'estero. Ma è anche una delle più controverse. Da anni il suo partito (Pakistan Tehreek-i-Insaf, Movimento per la Giustizia del Pakistan) finanzia una delle madrasse più attive e rinomate del Pakistan, la Darul Uloom Haqqania, nella regione di Khyber Pakhtunkhwa al confine con l'Afghanistan. La scuola coranica ha avuto tra i suoi studenti il Mullah Omar, storico leader dei talebani, e Jalaluddin Haqqani, a capo della Rete Haqqani, organizzazione criminale e insurrezionale attiva sulla frontiera dai tempi dell'invasione sovietica del 1979. Il Pti è al governo nel Khyber Pakhtunkhwa e per il biennio 2016-17 ha stanziato 300 milioni di rupie (circa 2 milioni di euro) per la Darul Uloom Haqqania. Nel 2018 il partito di Khan ha smentito l'esistenza di un ulteriore finanziamento da 277 milioni di rupie pronto per la scuola. In vista delle elezioni, l'ex campione di cricket ha cercato di togliersi la fama di islamista che lo avvantaggia in alcune zone del Paese, ma lo penalizza nel voto nazionale.

L'OMBRA DEI MILITARI DIETRO IMRAN KHAN

Gli altri partiti in lizza accusano Khan, inoltre, di essere una marionetta della potente casta dei militari, che lo avrebbero favorito. La star ha puntato per la campagna elettorale sullo slogan «legge e ordine» e su una netta presa di distanze dagli Stati Uniti. La sua è una figura difficile da inquadrare, ondeggiante tra l'islamismo e il nazionalismo laico, tra appelli per uno Stato più democratico e la promessa di un autoritarismo che sconfigga la dilagante corruzione e garantisca la sicurezza. Una sua vittoria significherebbe la fine dei partiti storici del Paese che fanno capo ai clan Sharif e Bhutto. Inoltre, per la prima volta nella storia del Pakistan, a un governo civile ne succederebbe un altro civile invece che uno militare, interrompendo l'alternanza che va avanti dall'indipendenza nel 1947.