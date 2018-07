800 migranti entrano con la forza in Spagna

La Guardia Civil ha detto in un comunicato che circa 800 migranti hanno dato l'assalto alla barriera protettiva che separa l'enclave di Ceuta dal territorio marocchino. 602 di questi sono riusciti a scavalcarla entrando di fatto in Spagna e quindi in Europa. Gli assalitori avrebbero aperto varchi nella barriera e avrebbero lanciato contro le forze di sicurezza pietre, feci e calce viva. La Croce rossa di Ceuta ha detto di avere curato 132 feriti, 11 dei quali sono stati trasportati in ospedale per fratture o ferite provocate nel tentativo di superare la barriera. Diversi agenti hanno sofferto di difficoltà respiratorie dopo essere stati colpiti da calce viva, feci e un tipo di spray usato qui per la prima volta e probabilmente prodotto dagli stessi migranti, secondo quanto ha scritto il País.