Perché è risalita la tensione nella Striscia di Gaza

LE TENSIONI SOCIALI: I LICENZIAMENTI DELL'UNRWA E I TAGLI ALLA CORRENTE

L'escalation militare si inserisce in un contesto di crescente precarietà del quadro economico. Il 25 luglio, l'agenzia dell'Onu per i profughi palestinesi (Unrwa) ha annunciato il licenziamento di 1.000 dipendenti temporanei, scatenando una manifestazione di protesta di fronte all'ufficio centrale dell'Unrwa a Gaza City. Due giorni prima, il suo direttore era stato costretto a barricarsi nell'ufficio per 14 ore, mentre in strada la polizia tratteneva a stento i dimostranti. La decisione dell'Unrwa è una conseguenza diretta del taglio da parte degli Usa di aiuti finanziari e anche dal mancato arrivo di altri aiuti promessi da Paesi terzi: l'agenzia dell'Onu ha un rosso di 217 milioni di dollari. Ad accrescere la esasperazione della popolazione di Gaza sono giunti nuovi tagli alla erogazione della corrente elettrica, con la sospensione delle attività della centrale della Striscia. Gli abitanti ricevono adesso corrente solo per quattro-sei ore al giorno.