In Spagna Maiorca ha dichiarato Salvini persona non grata

IL CONSIGLIO VUOLE DICHIARARE PERSONA NON GRATA ANCHE TRUMP

Il Consiglio comunale di Maiorca, tra le altre cose, ricorda «l'immensa opera umanitaria delle Organizzazioni non governative come Proactiva Open Arms, Lifeline, Proemaid o Smh nel salvataggio di decine di migliaia di persone dalla morte certa nel Mediterraneo». Inoltre, si condannano le politiche migratorie europee «senza garanzie per i diritti umani». In questo senso, Podemos ha voluto sottolineare le «terribili e oltraggiose dichiarazioni e le politiche» di Salvini, che «distillano una xenofobia molto grave e preoccupante e un evidente disprezzo per la vita e la dignità umana». Il Consiglio, infine, ha sollecitato il proprio presidente Miquel Ensenyat a dichiarare persona non grata anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sempre per le sue politiche in materia di immigrazione.