Chi è Cohen, l'avvocato che può incastrare Trump sul Russiagate

OLTRE 100 REGISTRAZIONI DI TRUMP IN MANO AL FBI

Fonti vicine al dossier hanno fatto sapere che Cohen sarebbe pronto a testimoniare davanti al procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Robert Mueller. Non solo. Stando a quanto riportato dal Washington Post, il Federal Bureau of Investigation (Fbi) è in possesso di oltre 100 registrazioni riguardanti il tycoon, realizzate in segreto dallo stesso Cohen e sequestrate dagli investigatori durante la perquisizione in aprile di tutte le dimore e gli uffici del legale. Cohen, indagato per frode bancaria e violazione del finanziamento elettorale in relazione a una società da lui costituita per pagare la pornoattrice Stormy Daniels, cercò di opporsi, invano, chiedendo a un giudice di impedire l’uso dei materiali raccolti nella perquisizione. In uno di questi nastri, si sente Trump dire a Cohen di «pagare cash» Karen McDougal, la modella di Playboy che afferma di aver avuto una relazione con il tycoon. Tuttavia, non è escluso che le registrazioni possano rivelarsi utili anche ai fini dell'inchiesta sul Russiagate. Soprattutto, gli eventi degli ultimi giorni dimostrano un cambio di attitudine di Cohen nei confronti degli investigatori.