Perché le proteste in Iraq sono già un bivio cruciale per al-Sadr

Le proteste, in cui finora hanno perso la vita 14 persone, sono scoppiate l'8 luglio scorso. Tuttavia, spiega a Lettera43.it l'analista dell'Ispi Eugenio Dacrema, «è da novembre che la popolazione manifesta con una intensità via via crescente. Il malcontento è palpabile da tempo. Ora c'è stato solo il salto di qualità». A provocarlo è stato il taglio da parte dell'Iran delle forniture di energia elettrica alla provincia di Bassora, stimate in circa 1.400 megawatt (l'equivalente della potenza generata dagli impianti eolici di tutta la Sicilia). «Negli ultimi tempi, Baghdad non ha pagato il dovuto a causa della difficoltà ad aggirare le sanzioni», spiega Dacrema. «Teheran, che è economicamente sempre più in difficoltà, ha voluto mandare un messaggio chiaro: "Con o senza le sanzioni, dovete riconoscerci quello che ci dovete"».

NELLA PROVINCIA IL 59% DELLE RISERVE PETROLIFERE DELL'IRAQ

Rimasti al buio, gli abitanti della seconda città più popolosa dell'Iraq si sono riversati a migliaia nelle strade, per gridare la loro rabbia contro il vicino iraniano e, più in generale, contro le condizioni di vita ai limiti dell'insostenibile. Il 50% dei residenti si trova di sotto della soglia di povertà, nonostante il territorio di Bassora ospiti 15 dei 77 giacimenti petroliferi del Paese (incluso quello di Majnoon, da 30 miliardi di barili), pari al 59% delle riserve nazionali. Proventi milionari, impigliati nelle maglie di un sistema che agli ultimi non lascia che le briciole. «Le province del Sud sono marginalizzate da anni», prosegue Dacrema. «I servizi sono scadenti, a causa di un sistema federale non funzionante. La legge che attribuisce le competenze è stata scritta male per permettere ai potentati locali di inserirsi, sfruttando le ambiguità. E questo è il risultato».