Incendi in California: Trump dichiara lo stato di emergenza

La California brucia e Donald Trump dichiara lo stato di emergenza, aprendo la strada agli aiuti federali. Le fiamme nel nord dello Stato coprono un'area di oltre 327 chilometri quadrati, un'estensione quasi pari alla città di Philadelphia, e sono state contenute solo per il 5%. Il forte caldo e i venti a 80 chilometri all'ora complicano l'azione dei pompieri. La situazione non è destinata a migliorare nelle prossime ore: il servizio meteorologico avverte infatti che il mix di elevate temperature e venti continuerà almeno fino a lunedì in mattinata.

CINQUECENTO ABITAZIONI IN FIAMME, EVACUATE 38 MILA PERSONE

Il 'Carr Fire', così come è chiamato l'incendio, è divampato lunedì in seguito a un guasto meccanico a un veicolo nella Whiskeytown National Recreation Area. Da quel momento le fiamme sono cresciute a dismisura, bruciando 500 abitazioni, minacciandone altre 5.000 e costringendo all'evacuazione di 38 mila persone. Il bilancio dei morti è fermo a due, anche se alcuni media locali ipotizzano un terzo pompiere morto. I dispersi sono nove, mentre ci sarebbero feriti sia fra i pompieri sia fra i civili, anche se nessuno sarebbe in condizioni critiche. La crisi riguarda non solo il nord della California ma tutto lo Stato, dove si contano 14 grandi incendi che tengono al momento impegnati 10 mila pompieri. Ma è nel Nord che la situazione è più difficile, con le autorità che hanno inviato un messaggio chiaro ai residenti: andate via, lasciate le vostre case. Ed è così che in migliaia hanno trovato riparo nei rifugi allestiti ormai però al massimo della loro capacità. I volontari della Croce Rossa americana distribuiscono acqua e cibo ai rifugiati, oltre che assistenza psicologica. «Ho visto molti incendi, ma mai come questo», riferiscono ai media americani alcuni testimoni riferendosi all'imponenza e alla vasta estensione delle fiamme. «Questo incendio è un disastro. È molto grande, si muove velocemente e con le alte temperature durerà ancora», dice il pompiere di Sacramento, Chris Harvey, rivolgendosi ai residenti dell'area di Redding evacuata.