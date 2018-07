La Chiesa cattolica contro Israele: «Discrimina i palestinesi»

«La legge che qualifica Israele come Stato nazionale del popolo ebraico è discriminatoria ed è causa di profonda preoccupazione»: lo afferma in un comunicato il Patriarcato latino di Gerusalemme. «Anche se quella legge potrebbe non avere affetti pratici» si legge nella nota diffusa alla stampa dal portavoce della sede della Chiesa Cattolica in Terra Santa, «tuttavia la stessa legge manda un segnale inequivocabile ai palestinesi cittadini di Israele: in questo Paese non sono a casa». La legge, prosegue il comunicato, «si astiene dall'assicurare garanzie costituzionali per i diritti delle minoranze indigene e altre ancora che vivono nel Paese. I palestinesi cittadini di Israele, che rappresentano il 20 per cento della popolazione, sono esclusi in maniera flagrante da questa legge». Questo contravviene, secondo gli autori del documento, «alla risoluzione 181 della Assemblea generale delle Nazioni Unite ed alla stessa Dichiarazione di indipendenza di Israele».

«I CRISTIANI HANNO LE STESSE PREOCCUPAZIONI»

Nemmeno la legge fondamentale israeliana sulla Dignità umana e la liberta può ovviare a queste mancanze, secondo il comunicato. La legge 'Stato-Nazione' «dice che non ci sono eguali diritti per ebrei e arabi, e rifiuta di riconoscerne la esistenza». «I cittadini cristiani di Israele», conclude la nota, «hanno le medesime preoccupazioni rispetto a questa legge di quelle delle altre comunità non ebraiche. Essi fanno appello ai cittadini di Israele che credono ancora nel concetto di base di eguaglianza fra i cittadini della stessa Nazione affinché diano voce alla loro opposizione a questa legge e ai pericoli che da essa emanano per il futuro del Paese».