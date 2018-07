Il vertice alla Casa Bianca tra Giuseppe Conte e Donald Trump

L’intesa con il presidente americano Donald Trump, la «simpatia», è nata al G7 di inizio giugno in Canada, su una comune base populista e la percezione di una distanza di fondo dagli altri leader mondiali. «Sono tante le cose che ci uniscono», sottolineerà secondo una nota di Palazzo Chigi il premier Conte, per mettere in evidenza il «cambiamento» che entrambi rappresentano, oltre alla comune distanza dall'establishment e la vicinanza con le esigenze e il sentire dei cittadini.

CONTE VUOLE SFILARE LA LIBIA ALLA FRANCIA

L'Italia conta sull'appoggio degli Usa per la Conferenza sulla Libia annunciata il prossimo autunno nel nostro Paese dallo stesso Conte al latere del vertice Nato del 12 luglio. Un momento che potrebbe rappresentare un passaggio cruciale nel processo di messa a punto delle condizioni politiche, legali e di sicurezza indispensabili per lo svolgimento delle prossime elezioni politiche e presidenziali libiche.

L'ITALIA CHIEDE ALTRE GARANZIE SUI DAZI

Palazzo Chigi sembra sempre più prediligire l’alleanza a due con Washington, a cui sembra proporsi come «facilitatore» ponte tra Stati Uniti e Bruxelles. Anche sul fronte dazi, Conte doverbbe dichiarasi «soddisfatto dell’accordo raggiunto» con la Casa Bianca dal presidente della commissione europea Jean Claude Juncker e allo stesso tempo chiedere ulteriori «garanzie perché non vengano toccati gli interessi delle aziende italiane in particolare nell’agroalimentare e nel settore delle auto di lusso».