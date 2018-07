Il deficit commerciale che divide Trump e Conte

A giudicare dalla reazione, la stoccata è arrivata senza preavviso. In pieno stile Donald Trump. Seduto nello Studio Ovale, accanto al presidente statunitense, Giuseppe Conte ha prima gongolato al riconoscimento del «fantastico lavoro» svolto finora, specialmente in relazione a «quello che state facendo sull'immigrazione legale e illegale»; quindi, ha incassato, non senza imbarazzo, la tirata d'orecchie di Trump: «Come al solito, gli Stati Uniti hanno un deficit molto grande con l'Italia», ha detto l'inquilino della Casa Bianca. «Circa 31 miliardi di dollari. Sono sicuro che lo raddrizzeremo molto velocemente». Stretta di mano, una lunga sequela di «thank you» rivolti dal primo ministro italiano all'ingombrante vicino e via all'incontro. Ma in cosa consistono, di preciso, quei 31 miliardi di dollari citati da Trump?