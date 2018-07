Scontro Italia-Francia sulla Libia: il nodo elezioni preoccupa l'Ue

Cinque mesi in uno Stato a pezzi come la Libia possono essere lunghissimi. E tanti ne mancano alle elezioni su cui punta Emmanuel Macron e che invece l'Italia osteggia cercando ponti oltre l'Atlantico. La Commissione europea non commenta la visita del primo ministro italiano Giuseppe Conte negli Stati Uniti, ma ribadisce quello che già l'Alto rappresentante degli Affari esteri Ue, Federica Mogherini, aveva dichiarato di fronte al parlamento europeo dopo la conferenza di Parigi. E cioè l'appoggio a tutte quelle iniziative che favoriscano la riconciliazione.

MOGHERINI: «QUESTA NON È L'AGENDA DI PARIGI»

In passato, Mogherini aveva dovuto parare gli slanci con cui Macron aveva cercato di anticipare iniziative programmate dall'Unione europea - ad esempio gli annunci del presidente francese sulla creazione di campi e corridoi umanitari dal Niger. E di ritorno dalla capitale francese, dove Macron aveva riunito «per la prima volta insieme tutti i maggiori attori libici», la numero uno della diplomazia Ue aveva sottolineato la «volontà di unire gli sforzi europei e dare un quadro unitario, coerente, dell'azione dell'Ue, dei propri Stati membri, delle proprie istituzioni, a sostegno di un processo di transizione in Libia». Allora aveva dovuto smentire che quella su cui l'Europa stava lavorando fosse l'«agenda di Parigi». «Lasciatemi essere molto chiara», aveva sottolineato Mogherini, «il senso di questo incontro, come chiaramente specificato da Macron, è di supportare il lavoro delle Nazioni Unite e la loro road map». Quello che veniva contestato al presidente francese da deputati di altri Paesi europei era di accelerare sul processo elettorale, avendo voluto che fosse preso l'impegno sulla data delle elezioni, quando ancora manca la cornice costituzionale dentro la quale quelle elezioni dovrebbero svolgersi.