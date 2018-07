Perché il fronte siriano di Idlib preoccupa Erdogan

Stando alle dichiarazioni ufficiali, i colloqui di Astana fra i tre Paesi sono incentrati sul consolidamento delle zone di de-escalation, stabilite a maggio del 2017, sugli sforzi per una transizione politica e sulla creazione di una Commissione costituzionale, per cui il governo di Assad e l'opposizione avrebbero già stilato una lista di 50 candidati a testa. Inoltre, per la prima volta, si pone la questione del ritorno di una parte dei rifugiati siriani da Turchia, Giordania e Libano. Nelle ultime settimane, però, alla luce dei recenti sviluppi sul piano militare, tra questi temi ha fatto prepotentemente capolino anche il sempre più probabile conflitto di Idlib.

I PREPARATIVI MILITARI A LATAKIA E HAMA SONO GIÀ IN CORSO

In seguito alle vittorie dell'esercito di Assad nel Sud del Paese, la città è destinata a diventare teatro della «madre di tutte le battaglie», come ha scritto il 24 luglio al-Masdar. Lo stesso Assad, il 26 luglio, ha dichiarato che Idlib in questo momento «è la priorità» e a Latakia e Hama i preparativi militari sono già in corso. L'importanza del fronte settentrionale non risiede soltanto nella dimensione che il conflitto potrà assumere (in città sono presenti oltre 2 milioni di civili, per cui è già stato aperto un corridoio umanitario, e circa 100 mila miliziani), ma anche e soprattutto nelle ripercussioni che questo avrà sulle politiche di Ankara.