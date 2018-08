L'Iran e le incognite del disgelo degli Usa

Sembra incredibile, twitta tutto e il contrario di tutto ma alla fine è un presidente di parola. In campagna elettorale Donald Trump aveva giurato e spergiurato di mandare a monte l'intesa sul nucleare con l'Iran, semmai fosse arrivato alla Casa Bianca. E così è stato, come per tante altre cose, prima fra tutte la promozione degli Usa di Gerusalemme a capitale unica di Israele. Stracciando l'accordo internazionale, Trump si era anche detto pronto a far ripartire da zero i negoziati con Teheran. E sì, non appena preso a urla l'omologo iraniano Hassan Rohani via Twitter («GUAI A MINACCIARE ANCORA GLI STATI UNITI... STIA ATTENTO!», caratteri maiuscoli), il presidente americano gli ha proposto trattative dirette «senza condizioni».

L'APERTURA DEGLI USA A TEHERAN

Avranno sgranato gli occhi, a Teheran come in molte altre cancellerie del mondo, compreso un buon pezzo dell'apparato Usa. E non solo perché sarebbe il primo incontro della storia tra un presidente iraniano e un presidente degli Stati Uniti. «L'imprevedibilità» di Trump è ormai messa in conto anche dalla diplomazia persiana, come il suo narcisismo, ma il quadro era fosco per le «massime sanzioni» annunciate dalla Casa Bianca da agosto 2018. E invece ecco un'apertura che – all'apparenza – è più di uno spiraglio: il Consiglio di Sicurezza Usa ha specificato la disponibilità a «ripristinare relazioni diplomatiche e commerciali, consentire all'Iran di avere tecnologia avanzata, sostenere il reintegro della sua economia nel sistema economico internazionale», se «l'Iran cambia atteggiamento».