Trump taglia il numero di migranti ammessi negli Usa

L'amministrazione Trump potrebbe ridurre ulteriormente il numero dei rifugiati ammessi negli Stati Uniti. Secondo il New York Times, il tetto scenderebbe a 25 mila nel 2018 contro i 45 mila stabilito nel 2017, con un calo del 40%. La Casa Bianca per ora non ha confermato ma secondo i media americani la crisi dei migranti, come l'ha definita il presidente americano, sarà gestita favorendo le richieste di asilo politico da parte di individui che già si trovano in Usa. Secondo Stephen Miller, consigliere politico di Donald Trump, il numero di ingressi dovrebbe scendere a 15 mila.

DECISIVO IL SEGRETARIO DI STATO POMPEO

Sempre secondo quanto scrive il Nyt, l'ago della bilancia potrebbe essere Mike Pompeo, attuale segretario di Stato. Il Dipartimento di Stato è tradizionalmente un fervido sostenitore dei programmi a favore dei rifugiati, ma attualmente Pompeo è consigliato da persone vicine a Miller e favorevoli alla linea dura. Trump ha tempo fino alla fine di settembre per stabilire un tetto. Secondo fonti ufficiali ci sono 700 mila casi arretrati di richieste d'asilo: l'amministrazione Usa sostiene che la maggior parte di essi riguardi immigranti illegali e ritiene che ammettere individui negli Stati Uniti sulla base di motivi umanitari comporti costi enormi nonché seri problemi di sicurezza.