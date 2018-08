Google torna in Cina ma censurato

Google ha lasciato la Cina otto anni fa, in polemica con la censura che Pechino applicava al web. Oggi, che la Grande muraglia digitale della Repubblica popolare è molto più potente di allora starebbe lavorando a un motore di ricerca “censurato” per andare incontro ai regolatori cinesi. A darne notizia è il magazine online The Intercept, che pubblica documenti esclusivi. Si chiamerebbe Dragonfly e gli ingegneri del colosso di Mountain View ci starebbero lavorando dalla primavera 2017 con un'accelerazione seguita all'incontro di dicembre 2017 tra l'ad Sundar Pichai e i funzionari cinesi. Ci sarebbero già delle app in versione beta per Android presentate al governo di Pechino: una si chiamerebbe Maotai e l'altra Longfei. La versione finale potrebbe essere pronta in sei-nove mesi. E nei documenti che sono arrivati in redazione si leggerebbe chiaramente di alcuni siti che saranno irragiungibili. Si fanno gli esempi dell'emittente britannica Bbc e dell'enciclopedia online Wikipedia. Ovviamente Google non ha commentato la notizia e il governo cinese l'ha negata.