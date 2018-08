Il governo iraniano nel mirino per la crisi economica e monetaria

La crisi del rial scuote il governo iraniano, mentre la piazza torna a infiammarsi. Il primo agosto, 193 i deputati iraniani hanno chiesto un rimpasto dell'esecutivo alla luce delle difficoltà in cui versa il sistema economico e monetario nazionale, per la quale l'opposizione punta l'indice contro il presidente Hassan Rohani. «È per il bene del Paese», hanno scritto i deputati in una lettera inviata allo stesso Rohani, che è stato convocato in parlamento «entro un mese» per rispondere della crisi, con il valore del rial precipitato dopo l'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare.