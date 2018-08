L'oppositore di al Sisi fermato in Italia e gli intrecci con Regeni

Mahsoub è stato fermato a Comiso, in provincia di Catania, dove si trovava in un bed and breakfast. Il fermo è avvenuto quando, in seguito alla registrazione, è scattato un alert: nei confronti dell'uomo, che ha la cittadinanza italiana perché sposato con una connazionale, pende un provvedimento delle autorità egiziane, che lo accusano di frode nei confronti di un'azienda. Con un messaggio su Twitter, Mahsoub ha detto che «la polizia italiana mi ha trattenuto per tre ore vicino alla città di Catania su richiesta dell'autorità egiziana di estradarmi. Si rifiuta di rivelare le accuse contro di me».

CHI È MAHSOUB: L'ODI ET AMO CON MORSI E L'OPPOSIZIONE AD AL SISI

Mahsoub è stato vicepresidente del partito islamista moderato al Wasat, dove si sono radunati diversi ex membri della Fratellanza Musulmana di cui lo stesso Morsi era esponente di spicco. Nominato ministro il 2 agosto 2012, è stato anche capo del comitato di redazione e membro dell'Assemblea costituente, incaricata di redigere la nuova Costituzione egiziana voluta da Morsi. Mahsoub si è dimesso dal suo incarico il 27 dicembre 2012 per protestare contro la decisione del presidente di avviare un rimpasto di governo, tenendo però al suo posto il primo ministro Hisham Qandil. Mahsoub si era trasferito in Francia dopo il colpo di Stato del 2013, che ha portato al potere l'attuale presidente Abdel Fattah al Sisi, di cui l'ex ministro è fermo oppositore.