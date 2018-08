Cosa ha detto di Osama bin Laden la mamma Alia Ghanem

Donne, tutte in hijab contro le discriminazioni: l'iniziativa

Il velo è mio e me lo gestisco io

Se c'è scelta non c'è obbligo. Nella Giornata del velo del 2018 la battaglia per la libertà di indossarlo: per il rispetto delle musulmane in Occidente e per lo stop all'ordine di coprirsi in Iran e Arabia saudita. L'iniziativa.