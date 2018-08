Lo Jugendamt e bambini internati negli istituti tedeschi

Internati. Quando la famiglia non è più una famiglia e il bambino è problematico non c'è tempo da perdere: la soluzione è la presa in custodia, con una sicumera e una durezza che fanno tremare i polsi a chi tedesco non è, ma ha un figlio cittadino tedesco che un giorno potrebbe essergli portato via. «Ha mai pensato che il bambino potrebbe stare meglio fuori da casa?». «Dia retta a noi, lo metta in un istituto». Colloqui del genere sono abituali negli Jugendamt statali, le agenzie sociali territoriali per la tutela dei minori, e finiscono quasi sempre con un sì dei genitori tedeschi, specie quando di mezzo ci sono già inchieste giudiziarie. Se un ragazzino si rifiuta di andare a scuola e sta fisso al computer, se a scuola è iperattivo e bullizza, la colpa spesso è anche delle famiglie e la soluzione lo Jugendamt ce l'ha in tasca.

OGNI ANNO OLTRE 40 MILA MINORI SOTTRATTI ALLE FAMIGLIE

Rimetterli in riga, bambini e genitori, con la disciplina. Sono oltre 40 mila l'anno i minorenni sottratti alle famiglie in Germania, oltre il doppio se se calcolano anche i minori non accompagnati dell'ondata del milione di richiedenti asilo del 2015, mentre negli Anni 90 erano circa 25 mila. L'aumento vertiginoso ha iniziato a sollevare critiche sul «trauma dei genitori ai quali viene strappato un figlio». I partiti (nel 2017 anche la Cdu-Csu di Angela Merkel) hanno scritto qualche interrogazione parlamentare, ma nulla più. Nessuno choc, è sempre stato così, almeno dall'inizio del 1900: in Germania lo Stato si fa genitore quando le famiglie vengono meno, sono ridotte in miseria o, come ai giorni nostri, tanti matrimoni si sgretolano e, anche nella ricchezza, il disagio sociale aumenta.