Le sanzioni Usa all'Iran e le difficoltà di Rohani

Il presidente dell’Iran Rohani sta attraversando una stagione densa di considerevoli criticità sia in casa sua che sul piano internazionale. Sul versante interno deve fare i conti con un consistente malcontento popolare che da tempo si materializza anche attraverso manifestazioni di piazza un po' in tutto il Paese, da Isfahan a Karaj, da Shiraz a Ahvaz. Si lamentano il deprezzamento del rial, la moneta locale che ha perso circa il 50% del suo valore dall’aprile scorso, le limitazioni nell’erogazione dell’acqua, le interruzioni della corrente elettrica, il peggioramento delle condizioni economico-sociali. Qua e là si dà voce anche ad accuse di corruzione negli apparati del governo. Sembra ormai lontano il momento in cui si guardava all’accordo sul nucleare del luglio 2015 come la premessa per un rilancio complessivo dell'Iran grazie alla eliminazione delle sanzioni internazionali che da anni tarpavano le ali a uno sviluppo all’altezza delle sue potenzialità e, in definitiva, alla sua riammissione nel mercato internazionale in chiave di investimenti e di esportazioni.

LE SANZIONI DI TRUMP FRENANO LE ASPETTATIVE IRANIANE

Le sanzioni sono state tolte e l’Iran ha potuto recuperare le decine di miliardi rimaste congelate all’estero. Ma la decisione dell’amministrazione Trump non solo di uscire dall’accordo sul nucleare ma anche di voler reintrodurre le proprie sanzioni all’Iran in mancanza di una sostanziale revisione del testo e di una parallela riconsiderazione della sua politica di influenza regionale - attraverso quelle che lo stesso Obama aveva definito azioni regionali destabilizzanti - hanno impresso un notevole colpo di freno alle aspettative iraniane. Tanto più alla luce della decisione di parecchie imprese straniere che già si erano riposizionate su quel mercato o si preparavano a farlo, di rinunciarvi per timore delle cosiddette sanzioni secondarie del sistema finanziario americano.

GLI INTEGRALISTI CAVALCANO LE DIFFICOLTÀ DI ROHANI

Le difficoltà in cui versa Rohani sono naturalmente sfruttate dalle forze di opposizione e in particolare dalla componente più integralista del Paese, quella che ha nei vessilliferi della rivoluzione islamica i suoi protagonisti, a cominciare dai Pasdaran che detengono il controllo di una notevole fetta del potere militare, economico e in definitiva politico del Paese e ai quali guarda con malcelata simpatia anche il grande Ayatollah Kamenei. E non sono pochi coloro che temono una svolta autoritaria a opera proprio di queste forze che non solo difendono il diritto dell’Iran di continuare nella politica di influenza regionale anche attraverso lo strumento militare, ma minacciano anche azioni di controllo dello stretto di Hormuz (Golfo Persico) e di Bab el Mandel (Mar Rosso) attraverso lo Yemen. In realtà una tale minaccia era stata ventilata per un momento dallo stesso Rohani che però si era ben guardato dal procedere concretamente ben consapevole dei rischi di rappresaglia che ne sarebbero potuti derivare da parte americana (ma non solo) vista l’importanza vitale di quelle vie di transito delle risorse petrolifere del Golfo e dello stesso commercio Est-Ovest.

LO SPETTRO DI NUOVE ELEZIONI

Sulla testa di Rohani è calata poi, in questi giorni, una potenziale, seria tegola politica: si tratta della richiesta rivoltagli dal parlamento di riferire entro un mese sulla politica che il governo ha intrapreso e soprattutto di quella che intende portare avanti per fare fronte al processo di deterioramento economico e sociale che sta attanagliando il Paese con l’aggravante del suo perdurante limitato accesso ai servizi finanziari internazionali. Rohani ha già dato una prima risposta in proposito nominando un nuovo governatore della Banca centrale e annunciando un più ampio rimaneggiamento della sua squadra economica. Ma le nubi sono piuttosto dense mentre da parte delle Guardie rivoluzionarie si rilanciano richieste di nuove elezioni che Rohani in questa congiuntura vuole evitare a tutti i costi, anche a prezzo di un qualche avvicinamento con i suoi più agguerriti avversari politici. Intanto il presidente sta intensificando le trattative con l’Europa che qualche spiraglio, modesto per la verità, sembrano aprire a fronte del varo (il 6 agosto) di una prima serie di sanzioni alle quali seguirà una seconda, ben più nevralgica (a novembre) riguardante il vitale settore energetico e la Banca centrale.

COSA SI NASCONDE DIETRO L'APERTURA DI WASHINGTON

Teheran punta molto, come è comprensibile, sulla Russia e la Cina, ma è evidente che senza gli Usa e anzi con gli Usa contrari le prospettive sono assai poco incoraggianti. In questo contesto, marcato da una battente quanto belligerante comunicazione statunitense sugli effetti dirompenti delle sanzioni in arrivo sul sistema economico e politico iraniano e da uno scambio di minacce al vetriolo, è intervenuta a sorpresa non solo l’annunciata disponibilità di Trump a incontrarsi con Rohani, ma, addirittura a realizzarla senza pre-condizioni (leggi anche: l'Iran e le incognite dell'apertura Usa). Un amo lanciato alla vigilia del varo del primo pacchetto di sanzioni? Una strategia montata ad arte contestualmente alle notizie della sollecitazione americana alla costituzione di una Nato araba anche in funzione anti-iraniana? Al momento non è dato sapere se non “andando a vedere le carte dell’avversario”, ma da Teheran non sono giunte finora reazioni ferme in proposito salvo che daI Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica per le quali «la nazione iraniana non permetterà mai alle sue autorità di intavolare negoziati con il grande Satana». Dagli ambienti governativi e parlamentari vicini a Rohani sono giunte reazioni critiche ma non escludenti. «Deve essere discussa attentamente nel Consiglio Supremo di sicurezza nazionale», ha dichiarato Ali Akbar Nateq Nouri, membro del Consiglio per la determinazione degli interessi dello Stato.

TEHERAN TRA INTERESSI, ABILITÀ NEGOZIALE E ORGOGLIO NAZIONALE

La posta in gioco è molto alta ed è destinata a impegnare severamente Rohani, in bilico tra l’abilità negoziale sua e dei suoi collaboratori, in primis Mohammad Javad​ Zarif, il ministro degli Esteri, e la propensione a un rifiuto che chiami a raccolta i sentimenti dell’orgoglio nazionale. Aggiungiamo anche la diffidenza verso Trump incoraggiata da Mike Pompeo attraverso le famose 12 condizioni richieste all’Iran per evitare le sanzioni. Ma si tratta pur sempre dell’offerta di un canale di dialogo che tutto sommato l’Iran avrebbe interesse a tenere aperto.