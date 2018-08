Tre soldati Nato uccisi in un attentato in Afghanistan

Tre soldati della Nato sono rimasti uccisi in un attentato suicida durante un servizio di pattuglia in una cittadina nell'Est dell'Afghanistan. A comunicarlo è stato lo stesso comando della missione Resolute Support che però non ha reso nota la nazionalità degli uccisi. Altri due soldati afghani e uno americano sono rimasti feriti lievemente nella stessa operazione suicida. A rivendicare l'azione terroristica sono stati i Taleban.

PER I TALEBAN L'ATTENTATO HA COLPITO SOLO SOLDATI AMERICANI

In una nota diffusa a mezzo stampa i Taleban hanno anche affermato che i soldati uccisi sono unicamente americani e che l'attacco è stato compiuto contro un convoglio nell'area di Khalazai, situata nella provincia di Parwan. Gli insorti aggiungono che otto soldati Usa sono stati «uccisi o feriti». Wahida Shahkar, portavoce del governatore della provincia, ha confermato l'attacco al convoglio, avvenuto nelle prime ore di domenica 5 agosto, aggiungendo che non vi sono civili morti o feriti.