Attentato contro Maduro a Caracas

Venezuela sull'orlo del golpe. Nella giornata del 5 agosto il presidente del Paese, Nicolas Maduro, è stato vittima di un fallito attentato con droni esplosivi che ha provocato sette feriti a Caracas. L'azione è stata rivendicata da un piccolo gruppo quasi sconosciuto che si fa chiamare Soldati in T-shirt. La compagine ha scritto in un tweet sostenendo che voleva colpire il presidente con due droni carichi di esplosivo, ma che i velivoli sono stati abbattuti dai soldati prima che potessero raggiungereb il loro obiettivo. Il capo dello Stato stava tenendo un discorso in occasione dell'81mo anniversario della creazione della Guardia nazionale quando si sono sentite, così sostengono diversi testimoni presenti alla parata, due detonazioni. Le immagini, registrate in diretta tivù, mostrano Maduro mentre parla alla nazione: improvvisamente si sente un rumore in lontananza, simile a una esplosione, mentre qualcuno guarda verso l'alto. Alla destra del palco si intravede un soldato cadere a terra, l'uomo cerca di aggrapparsi al ministro della Difesa. Le telecamere si spostano poi sulla parata militare e qualche attimo dopo si vedono i soldati che rompono le righe e corrono al riparo. Maduro, si è appreso successivamente, è stato portato via dalla sua scorta ed è rimasto illeso.