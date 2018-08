Sanzioni all'Iran, perché l'Ue è sconfitta da Trump

LE INCOGNITE DELLO STATUTO DI BLOCCO UE

Il gioco non vale la candela neanche per Total, che con la Repubblica islamica aveva chiuso nel 2017 un contratto da 5 miliardi di dollari in 20 anni per giacimenti di gas. Finora le grandi compagnie europee hanno sempre dato priorità alle sanzioni statunitensi rispetto a qualsiasi offerta di Bruxelles. Lo Statuto di blocco Ue non è mai stato applicato e gli effetti di una sua versione strong sono un'incognita anche perché, come ricorda Confindustria in un dossier di maggio 2018 sul Recesso degli Usa dall'Accordo Jcpoa, il regolamento Ce 2271/96 «delega gli Stati membri a definire le misure per perseguire gli effetti delle sanzioni secondarie» imposte dagli Usa. I rapporti economici vincolano le politiche nazionali e il meccanismo non si attiva.

LA POSIZIONE SCOMODA DELL'ITALIA

Se la Germania non ha ceduto all'invito trumpiano di smantellare dall'Iran colossi come Siemens e Daimler, Oltralpe il presidente Emmanuel Macron ha precisato di «non forzare le compagnie francesi a restare». Nell'Ue l'Italia è il primo partner commerciale dell'Iran e il terzo acquirente di petrolio persiano dopo India e Cina. Ora rischia 23 miliardi di euro in commesse e altri 3 miliardi l'anno di interscambio. Si parla di big delle infrastrutture e della componentistica come Fs, Ansaldo, Danieli, Maire Tecnimont. La posizione politica è quella dell'Alto commissario Ue per gli Affari esteri e la Sicurezza Federica Mogherini, tessitrice dell'intesa sul nucleare, di «determinazione nel preservare l'intesa». Ma che forza economica può avere l'Italia contro Trump?