Indonesia, forte scossa di magnitudo 7

Dopo quella avvertita domenica 29 luglio, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 7 ha colpito l'isola di Lombok, in Indonesia. Il sisma, avvertito anche a Bali, ha provocato danni a molti edifici che sono completamente o parzialmente crollati. Molti hotel dell’isola, meta tra le più frequentate del Paese dai turisti occidentali per via delle sue spiagge bianche e la barriera corallina, sono stati evacuati per portare in sicurezza gli ospiti. L’epicentro del sisma si è verificato a circa due chilometri da Loloan, nella provincia Nusa Tengara Occidentale dell’isola di Lombok, a una profondità di 10,5 chilometri. Subito diramato l'allerta tsunami poi fatto rientrare. Si

LA CONTA DEI DANNI E DELLE VITTIME

Secondo i media locali sarebbero tre le persone morte a seguito della scossa di terremoto. Non si conosce ancora la nazionalità delle vittime. Il sisma avrebbe causato danni, anche se derubricati come «minori» anche agli aeroporti di Lombok e Bali che però sono «operativi come sempre», ha dichiarato Handy Heryudhitiawan, direttore di Angkasa Pura 1, la società che gestisce i due aeroporti. «Abbiamo ripulito le zone nelle quali sono caduti pezzi di soffitto, ma non c'è stato nessun ferito», ha poi aggiunto. Chiuso invece il principale ospedale dell'isola di Lombok con conseguente evacuazione dei pazienti ricoverati. La struttura sarebbe priva di elettricità e in molte reparti sono state riscontrate pareti pericolanti.

INDONESIA, PAESE A RISCHIO TERREMOTI

Non è la prima volta che l'Indonesia deve fare i conti con forti scosse di terremoto. Già solo nell'aprile 2018 nel Paese si è verificato un sisma di magnitudo 4.4 che ha causato almeno tre morti e oltre duemila sfollati. Ma perché la Nazione è tra le più colpite da improvvisi movimenti tellurici? L'Indonesia, un arcipelago di migliaia di isole, si trova sul cosiddetto Pacific Ring of Fire, un hotspot di attività sismica molto elevata. È spesso colpito da terremoti, molti dei quali innocui: a spaventare maggiormente sono però gli tsunami che le scosse sottomarine possono provocare.