La Turchia di Erdogan è il nuovo Stato canaglia di Trump

Un pilastro della Nato tra i non allineati di Vladimir Putin. Non era mai accaduto, ma è anche vero che dalla caduta dell'impero ottomano la Turchia non aveva mai avuto un sultano in rotta di collisione con il sistema di valori occidentali e in particolare degli Stati Uniti d'America. Il presidente Recep Tayyip Erdogan si sta smarcando dall'alleanza con gli Usa da quando l'ex sodale e imam Fetullah Gülen, residente da anni Oltreoceano, è diventato per lui una bestia nera al pari dei curdi: l'architetto, sostiene Erdogan, per conto della Cia del fallito golpe del luglio 2016. Ma il climax dell'inedito scontro (e della virata di Ankara verso Mosca e Teheran) si è avuto dalla presa ufficiale dei pieni poteri di Erdogan dopo le elezioni del 24 giugno 2018 e il no al rilascio di un pastore statunitense arrestato in Turchia per «cospirazione». In seguito a una serie di mosse da Stato canaglia.

SCONTRO FRONTALE SU IRAN E ISRAELE



Trattenendo Andrew Brunson, Ankara risponde picche alla mancata estradizione di Gülen alla Turchia. Ma prima di beccarsi le sanzioni americane contro i ministeri della Giustizia e degli Interni e il blocco dei visti, Erdogan non si era voluto nemmeno adeguare alle sanzioni di Donald Trump contro l'Iran («un partner vicino e strategico, rinunciamo a scaldare il Paese d'inverno solo perché ce lo chiedono gli Usa»?). Prima ancora, si era schierato come nessun altro leader musulmano contro il trasferimento di Trump dell'ambasciata Usa a Gerusalemme, promettendo «l'apertura di un ambasciata turca nella Gerusalemme Est palestinese». Posizione nettissima, ribadita dal leader turco contro il «Paese più sionista, fascista e razzista del mondo» all'approvazione in Israele, sempre a luglio, della nuova legge fondamentale sullo Stato, nazione a sola identità ebraica.