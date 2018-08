Ritrovati in Nuovo Messico 11 bambini alla fame

Stanno indignando gli interi Stati Uniti le immagini di undici bambini malnutriti e segregati in una baracca da terzo mondo in mezzo al deserto del Nuovo Messico. «Faccio il poliziotto da trent'anni, ma non ho mai visto nulla di simile». ha commentato Jerry Hogrefe, sceriffo di Taos. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione, e li hanno trovati senza cibo e senza acqua. I bambini hanno un'età compresa tra uno e 15 anni ed erano vestiti di stracci, sporchi e molto magri. Con loro anche tre donne che si ritiene siano le madri e due uomini, pesantemente armati. Non si capisce come questo gruppo di persone sia finito ad Amalia, al confine con il Colorado.