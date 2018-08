Hiroshima e la bomba atomica che cambiò il mondo

Il 6 agosto del 1945 ancora non esisteva il famoso Orologio dell'Apocalisse, immaginato dagli scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientists con lo scopo di raffigurare graficamente il livello di distruzione dell'umanità perpetrato dall'uomo stesso ma, idealmente, fu proprio in quel giorno che iniziò a ticchettare. E cominciò a farlo a Hiroshima. Il mondo entrava nell'era atomica, il periodo degli attacchi nucleari, uno spettro che è continuato ad aleggiare per tutta la durata della Guerra Fredda e che, ancora oggi, fa paura. Basta pensare alle minacce e alle azioni dimostrative di Pyongyang, anche se al momento paiono rientrate. Settantatre anni fa il Giappone non immagina certo la sorte che lo attendeva. Nessuno, del resto, tranne i vertici militari statunitensi, poteva prevedere che, quel giorno estivo, un altro sole – artificiale, in grado di raggiungere milioni di gradi Celsius, avrebbe brillato sul nostro Pianeta. Hiroshima fu scelta tra altre città (Nagasaki che venne colpita tre giorni dopo, il 9 agosto, e Kokura) solo per motivi meteorologici. La mattina del 6 agosto, infatti, a Hiroshima era una bellissima giornata.

LA VITA RURALE DI HIROSHIMA

La vita scorreva come in qualunque altra cittadina nipponica di quegli anni: il Giappone era un Paese ancora profondamente rurale e diviso in classi sociali, imprigionato in un Medio Evo spazzato via solo alla fine del conflitto mondiale. Ogni mattina, all'alba, centinaia di contadini giungevano dalle campagne con carretti spinti a mano o trainati da muli per vendere i loro prodotti: i mercati rionali si popolavano e le strade, per lo più in terra battuta, venivano attraversate da decine di biciclette e risciò. Le auto erano ancora poche, così come i tram e i bus e non raggiungevano le periferie. Secondo le stime, all'epoca Hiroshima ospitava circa 350 mila persone. Ci vivevano anche una comunità di coreani ridotti in schiavitù e decine di soldati americani catturati nelle battaglie del Pacifico. Gli statunitensi lo sapevano, ma scelsero di sacrificare anche loro.

I TRE BOMBARDIERI B29 E L'EFFETTO SORPRESA

La mattina del 6 agosto il cielo sopra Hiroshima era sgombro da nubi: i giapponesi fecero dunque in tempo ad avvistare tre bombardieri B29 sopraggiungere sulla città. Uno di questi era l'Enola Gay, destinato a entrare nei libri storia. Alle 8 e 15 minuti il rombo degli aerei fu avvertito distintamente nonostante i velivoli viaggiassero all'altitudine considerevole di 9 mila metri. Nessuno, però, si preoccupò perché erano solo tre e sembravano effettuare solo un normale volo di ricognizione. Gli statunitensi evitarono la scorta dei caccia proprio per non perdere l'effetto sorpresa. Sebbene il Giappone fosse allo stremo e il governo avesse cancellato dal calendario qualunque festività, richiamando in fabbrica anche gli adolescenti, Hiroshima non aveva subito molti bombardamenti ed era ritenuta un posto sicuro in cui vivere. Inoltre, i giapponesi erano convinti che la vittoria fosse vicina: i messaggi radio fatti circolare dal Supremo Consiglio di Guerra, l'organismo che in quegli anni guidava il Paese con il pugno di ferro, erano ottimistici, bellicosi e carichi di retorica.