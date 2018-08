Cosa sappiamo dell'incendio in Portogallo

Oltre 40 persone sono rimaste ferite nella notte tra il 5 e il 6 agosto alla periferia di Monchique, una cittadina a circa 250 chilometri a sud di Lisbona, in seguito a un maxi incendio che da quattro giorni devasta la costa meridionale del Portogallo. Lo ha reso noto l'Agenzia per la protezione civile nazionale. Una donna di 72 anni, è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Oltre 1.100 pompieri con 327 veicoli e otto aerei, di cui uno messo a disposizione oggi dalla Spagna, combattono le fiamme. Durante la notte decine di case e alberghi a Monchique, che conta 2.000 abitanti, sono stati evacuati. Le fiamme sono alimentate dal vento e si espandono rapidamente tra i boschi di pini ed eucalipti ormai secchi a causa della prolungata ondata di caldo nella regione. Da giorni la colonnina di mercurio supera i 45 gradi centigradi nell'Algarve e secondo le previsioni le temperature dovrebbero cominciare a scendere solo oggi.