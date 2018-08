Il mistero sulle vacanze separate di Angela Merkel e Joachim Sauer

Was ist los, e ora che succede? Ha lasciato tutti di stucco in Germania la notizia, rivelata dal tabloid die Bild, della cancelliera Angela Merkel in vacanze separate dal marito, il chimico e fisico Joachim Sauer. Gli stessi gossip scandalistici hanno a breve rassicurato: tranquilli, la coppia, altrimenti inseparabile nelle ferie, è riapparsa, come ogni estate, all'opera del Festival di Bayreuth per assistere al Lohengrin. Un classico: un anno fa la cancelliera si fece riprendere alla prima della Scala tedesca con un abito sgargiante - acquistato quando era 40enne (oggi Merkel ha 64 anni) e ritirato fuori dall'armadio per l'occasione , ancora una volta mano nella mano con Joachim. Come sempre, dalle seconde nozze (per entrambi) del 1998, sorridente anche 20 anni dopo.