Gli Usa hanno ripristinato le sanzioni contro l'Iran

SANZIONI CONTRO L'EXPORT DI PETROLIO DA NOVEMBRE

L'amministrazione Usa varerà quindi nuove sanzioni il 5 novembre per colpire petrolio, banche e i settori della cantieristica e delle spedizioni navali. Mentre saranno reinseriti nella lista nera centinaia di persone, entità, compagnie di navigazione e aeree che erano colpite da sanzioni prima dell'accordo voluto dall'amministrazione di Barack Obama.

LA CASA BIANCA: «TEHERAN FINANZIA IL TERRORISMO INTERNAZIONALE»

«L'Iran», ha affermato in una nota la Casa Bianca, «ha sfruttato il sistema finanziario globale per finanziare il terrorismo, promuovere regimi spietati, destabilizzare la regione e abusare dei diritti umani del suo stesso popolo», per l'amministrazione Usa il regime degli ayatollah «continua a minacciare gli Stati Uniti e i loro alleati».

TRUMP PRONTO A VEDERE ROHANI

Un funzionario dell'amministrazione statunitense ha detto che il presidente Donald Trump si è detto pronto a incontrare il presidente iraniano Hassan Rohani. «L'amministrazione», ha spiegato la Casa Bianca, «sta lavorando con gli alleati per fare pressione sul regime iraniano perchè si possa raggiungere un accordo che impedisca ogni possibilità di realizzare un'arma nucleare e ogni altra attività negativa da parte di Teheran».