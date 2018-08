Il Brasile ha chiuso la frontiera con il Venezuela

Nella giornata del 5 agosto il presidente del Paese, Nicolas Maduro, è stato vittima di un fallito attentato con droni esplosivi che ha provocato sette feriti a Caracas. L'azione è stata rivendicata da un piccolo gruppo quasi sconosciuto che si fa chiamare Soldati in T-shirt. Il presidente, illeso, ha invece accusato l'estrema destra venezuelana in collaborazione con «cospiratori» a Miami e Bogotà. Alcuni dei responsabili dell'attentato,sarebbero già stati catturati. In molti sono convinti che Maduro avrebbe intenzione di utilizzare il fallito attentato per epurare funzionari governativi e membri delle Forze Armate ritenuti infedeli o comunque non del tutto affidabili. Questo gli permetterebbe successivamente di imporre ulteriori restrizioni alle libertà civili per concentrare ulteriormente il potere nelle sue mani.