La California continua a combattere contro gli incendi

VIOLENTI INCENDI ANCHE IN PORTOGALLO

Ma gli incendi non stanno soltanto mettendo in ginocchio la California. Anche in Europa sono diversi i paesi che cercano di contenere il divampare delle fiamme. Dopo il tragico incendio nell'Attica di due settimane fa, in Portogallo oltre 40 persone sono rimaste ferite la notte scorsa alla periferia di Monchique, cittadina a 250 chilometri a sud di Lisbona, in seguito ad un maxi rogo che da quattro giorni devasta la costa meridionale del paese. Le fiamme anche in questo caso sono alimentate dal vento e si espandono rapidamente tra i boschi di pini ed eucalipti ormai secchi a causa della prolungata ondata di caldo nella regione. Da giorni, infatti, la colonnina di mercurio supera i 45 gradi centigradi nell'Algarve. E anche in Grecia resta alto l'allarme incendi con la protezione civile che ha diramato l'allerta per l'Attica - la regione di Atene già duramente colpita - il Peloponneso nordorientale, le isole Egee e larga parte di Creta