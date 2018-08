Le contromosse di Rohani alle sanzioni anti-Iran di Trump

3. L'IMPORT-EXPORT CON ASIA E AFRICA

All'autarchia produttiva e nei servizi, la Repubblica islamica intende aggiungere il massimo dell'interscambio con i Paesi non allineati del mercato asiatico (i leader Cina e Russia sono già i suoi primi bacini), con i loro satelliti e con altri partner alternativi al blocco occidentale. Il portavoce della Commissione parlamentare per la Sicurezza ‎nazionale e la Politica estera Seyed Hossein ‎Naghavi-Hosseini ha auspicato «partnership più forti anche con Paesi africani e dell'America Latina», anche con la ripresa di triangolazioni con Paesi terzi, come in passato con l'Emirato arabo di Dubai. A sua volta vittima di sanzioni trumpiane, la Turchia in pugno a Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che ignorerà quelle iraniane, per la sua dipendenza dalle forniture energetiche. Anche India e Giappone difficilmente potranno rifiutare greggio persiano e a mali estremi si pensa al lancio di programmi, come in passato in Iraq, di gas e olio nero in cambio di cibo, permessi dalle risoluzioni delle Nazioni unite per ragioni umanitarie.

4. TASSE E TAGLI PER AUMENTARE LE ENTRATE

Terzi al mondo per riserve, l'80% dell'export iraniano è di petrolio e non è facile diversificare l'economia nazionale, da squalo qual è Trump punta così a stroncarla. Nuove entrate sono possibili aumentando le tasse e tagliando la spesa pubblica: lacrime e sangue per la gran parte dei quasi 80 milioni di iraniani, mentre la merce in arrivo soprattutto dalla Cina sarà, specialmente nel settore farmaceutico e della meccanica e dell'elettronica, meno sicura e meno durevole di quella di occidentale. Ma l'Iran spera che almeno le piccole e medie imprese europee che hanno allacciato rapporti tengano duro: le multe degli Usa peseranno su di loro, ma sono meno vincolate al mercato americano delle big company, specie se difese dai governi nazionali e dall'Ue. A Bruxelles è in fase di rafforzamento il debolissimo Statuto di blocco Ue, un Regolamento del 1996 in risposta agli embarghi su Cuba, Iran e Libia.