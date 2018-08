Maduro e il Venezuela perso tra miseria e criminalità

Il fallito golpe in Venezuela è il secondo goffo tentativo in due anni. Un'estate fa volarono granate e raffiche di mitra da un elicottero in volo sopra la Corte suprema e il ministero dell'Interno, questo agosto degli ordigni sono stati sganciati da dei droni mentre Nicoals Maduro parlava a una parata a Caracas. Ma se il mantra del presidente rieletto nel maggio scorso – in un voto forzato non democratico per l'Onu e per la grande maggioranza dei governi del mondo – è sempre quello «dell'attacco terroristico dell'estrema destra e della Cia», come se le proteste popolari mai sopite dal 2014 potessero ridursi a una sobillazione esterna, dal 2017 le condizioni del Venezuela sono ulteriormente precipitate. Verso un fondo di povertà estrema e cruda violenza.