Sempre più musulmani fanno politica in Usa

IL RISVEGLIO POLITICO ANCHE DI LATINOS E NATIVI AMERICANI

Amr Kotb, un altro candidato musulmano che ha deciso di prendere parte a questa tornata elettorale come advisory neighbourhood in un distretto di Washington, ha raccontato ad Al Jazeera che la decisione di correre è arrivata per la sua crescente rabbia contro il dibattito sull'immigrazione, l'odio anti-islamico e la xenofobia spinta dalla retorica trumpiana. Diversi analisti hanno messo in luce che, oltre ai musulmani, l'attuale amministrazione della Casa Bianca ha spinto anche latinos e nativi americani a impegnarsi in politica.

SALE ANCHE LA PARTECIPAZIONE ELETTORALE

Un altro dato significativo riguarda i votanti. A fine aprile l'Institute for Social Policy and Understanding (ISPU), un think-tank con sede a Washington e in Michigan, ha pubblicato il terzo rapporto annuale che indaga gli atteggiamenti e le scelte politiche che influenzano le vite dei musulmani americani. Il rapporto ha stabilito che circa il 75% dei cittadini di fede islamica hanno dichiarato di essersi registrati per votare, una percentuale in aumento di sette punti rispetto al 2017. Questo aspetto, ha scritto Ispu, riflette il costante aumento, dato che nelle elezioni del 2017 i registrati erano il 15% in meno.