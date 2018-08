Per il 26% degli americani Trump deve poter chiudere i giornali

Si può pensare che la libertà di stampa sia essenziale per la democrazia e contemporaneamente credere che un leader politico eletto debba avere il potere di chiudere agenzie stampa e giornali che hanno dimostrato «comportamenti scorretti»? A guardare l'ultimo sondaggio Ipsos realizzato per il Daily Beast sì. Più di un cittadino statunitense su quattro, il 26% secondo la ricerca, è infatti è convinto che a Donald Trump debba essere conferito il potere di chiudere gli organi di stampa. La percentuale sale addirittura al 43% tra gli intervistati che si autodefiniscono repubblicani. Tra i sostenitori del Gop solo il 36% è in disaccordo con il fatto che «il presidente dovrebbe avere l'autorità di chiudere le agenzie di stampa impegnate in comportamenti scorretti». Ma a sorpresa concordano anche il 12% dei dem e ben il 21% di coloro che si dichiarano indipendenti. Il 23% dei Repubblicani ha anche risposto affermativamente alla domanda se Trump dovesse chiudere specifiche testate, tra cui la Cnn, The Washington Post e The New York Times.