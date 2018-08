Cosa sappiamo della sparatoria nell'ospedale di New York

Allarme in un ospedale della periferia settentrionale di New York per una sparatoria. La polizia è sul posto al Westchester Medical Center. E avrebbe bloccato le entrate e risposto al fuoco. Il personale medico sarebbe stato visto uscire di gran fretta dallo stabile. Un uomo avrebbe sparato alla moglie al quarto piano. Ora sarebbe in custodia e la situazione starebbe lentamente tornando alla normalità.