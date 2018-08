Le uscite di Mogherini sull'Iran danneggiano l'Italia

Federica Mogherini, sulle tracce di Yasser Arafat, non perde un’occasione per... perdere un’occasione. Dopo un suo quadriennio scialbo come non mai alla testa della politica estera europea, dopo una sua clamorosa assenza non solo di iniziative, ma addirittura di dichiarazioni sul tema scottantissimo per l’Italia del flusso di migranti, ora ha deciso di ergersi a difesa dell’indifendibile: l’accordo sul nucleare con l’Iran. In questa sua battaglia contro I mulini a vento ora ha deciso di sfidare anche Donald Trump, fatto di per sé già tragicomico, ma tragico per le possibili conseguenze sulle industrie italiane.