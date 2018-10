I risultati del primo turno delle elezioni in Brasile

Nel 2017 la più grande economia del Sudamerica ha sofferto un record di 63.880 omicidi, un tracollo della sicurezza pubblica cui il candidato di estrema destra ha promesso di rispondere con il pugno di ferro. Mentre il Paese sta ancora cercando di riprendersi dal più grande scandalo di corruzione pubblica della sua Storia, l'inchiesta Lava Jato, Bolsonaro si presenta come l'outsider non toccato dal marcio della politica. Inoltre, il Paese sta riemergendo da una recessione durata quattro anni che ha fatto impennare la disoccupazione e abbassato i salari.

ROUSSEFF RESTA SENZA SEGGIO

Brutto colpo per l'ex presidente brasiliana Dilma Rousseff, candidata al Senato nel Minas Gerais: secondo un exit poll della Ibope, sarebbe arrivata al quarto posto e dunque non occuperebbe nessuno dei due seggi nella camera alta in gioco nello Stato. Il sondaggio attribuisce a Rousseff il 15% dei voti, vedendosi superata da tre candidati centristi: Carlos Viana, del Partito Umanista di Solidarietà (Phs, 21%), Dinis Pinheiro, del Partito Solidarietà (Sdd, 18%) e Rodrigo Pacheco, dei Democratas (Dem, 16). Eletta presidente nel 2010 e rieletta nel 2014, dopo aver sconfitto Aecio Neves per poco più del 3% dei voti, Roussef è stata destituita nell'agosto del 2016, al termine di un impeachment parlamentare che ha sempre denunciato come un colpo di Stato.