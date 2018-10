Le cose da sapere sulle elezioni in Brasile

In assenza di Lula, l'ex militare di estrema destra Bolsonaro ha preso la leadership della campagna. Spesso paragonato a Trump per il suo nazionalismo e le sue politiche anti-migratorie, sembra più simile al presidente delle Filippine Rodrigo Duterte o a quello dell'Egitto Abdel Fatah al Sisi come violento sostenitore della lotta senza regole alla criminalità e alla corruzione. La campagna elettorale è stata insanguinata il 6 settembre, quando Bolsonaro è stato accoltellato durante un comizio a Juiz de Fora, nello Stato di Minas Gerais. L'attentato, come era prevedibile, ha aumentato considerevolmente il consenso dell'ex militare, che si è piazzato stabilmente in testa ai sondaggi. A inseguire Bolsonaro e Haddad un trio di candidati – Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Marina Silva – rappresentanti di partiti vicini al centro che hanno presentato programmi per riunire il Paese in una tornata quanto mai divisiva.

2. I SONDAGGI: IL BALLOTTAGGIO SEMBRA SCONTATO

Nell'ultimo sondaggio della Datafolha, diffuso a tre giorni dalle elezioni, Bolsonaro scala altri tre punti e raggiunge il 35%, mentre Haddad, anche con un aumento dell'1%, resta bloccato al 22%. Il candidato del Partito dei Lavoratori (Pt), inoltre, continua in pareggio tecnico con Bolsonaro in un eventuale ballottaggio, questa volta a 43 a 44%. Un altro istituto di rilevazione, la Ibope, conferma anche che l'unico candidato con chance serie di sconfiggere Bolsonaro al secondo turno è Gomes, che vincerebbe per 46 contro 39%. Gomes, però, non è mai riuscito a scalare al di sopra del 12% e ora atterra al 10%, senza nessuna possibilità reale di diventare lo sfidante di Bolsonaro al ballottaggio. Questo apparente paradosso si spiega per il fatto che la crescita impressionante di Haddad è stata accompagnata da un aumento, anch'esso notevole, della percentuale di elettori che dichiarano che non lo voterebbero mai.