Come si ricostruisce la Repubblica centrafricana (con l'aiuto dell'Italia)

«LA RUSSIA È QUI PERCHÉ L'EUROPA NON C’È»

Nei rapporti con la Repubblica centrafricana c'è molto della nostra relazione con il Continente nero. Vladimir Putin ha inviato a Bangui armi e una milizia paramilitare per addestrare le forze di sicurezza dello Stato africano: una presenza che ha attirato i riflettori soprattutto dopo l'uccisione a fine luglio di tre giornalisti russi che avevano lavorato per media d'opposizione. Ma dal punto di vista del governo di Bangui Mosca è lì per riempire il vuoto lasciato da noi: «La Russia è qui, perché l'Europa non c'è», spiega il premier. Secondo la ricostruzione del ministro dell'Economia una richiesta di aiuto era stata inviata anche alla Francia che però si era arresa di fronte all'embargo imposto dalle Nazioni Unite. La Russia dopo la domanda di protezione chiesta dalla capitale africana ha invece ottenuto di ammorbidirlo. Solo a luglio 2018 poi il Consiglio europeo ha esteso il mandato della missione militare Ue nel Paese per includere oltre alla consulenza strategica al ministero della Difesa e all'esercito, anche al gabinetto presidenziale, agli Interni e alle forze di polizia. La Repubblica centrafricana vorrebbe ancora più Europa in casa. «Venite a investire», ribadisce Sarandji, raccontando di aver incontrato imprese italiane dell'energia e della finanza. Quando gli si chiede se non ha paura che i Paesi occidentali depredino il suo Stato delle sue uniche risorse, risponde rapido: «Ci sono opportunità di investimento e di trasferire tecnologia, ci guadagniamo entrambi». E se gli si domanda un parere sulle politiche contro i migranti economici del governo risponde con la consueta calma: «Io non me la sento e non voglio giudicare quello che fanno le istituzioni italiane, di certo quello a cui aspiriamo non è che i nostri giovani partano, ma creare qui più lavoro per loro».