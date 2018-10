Riusciremo a sopravvivere con un grado e mezzo in più?

Vivere o forse sopravvivere con un grado e mezzo in più: a questo saremo chiamati già nel 2030. Il riscaldamento globale infatti potrebbe superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli pre-industriali già fra 12 anni, se i Paesi continueranno a produrre gas serra come oggi. E al 2100 arriverebbe a +3 gradi. Questo vorrebbe dire aumento della siccità e delle alluvioni, miseria e carestie, estinzione di specie, diffusione di malattie, innalzamento dei mari, sparizione di isole e centri costieri. Secondo il comitato Onu per il clima, l'Ipcc che ha pubblicato l'8 ottobre il rapporto "Riscaldamento globale a 1,5 gradi" gli impegni di riduzione dei gas serra presi dagli Stati alla firma dell'accordo di Parigi sono del tutto insufficienti.

IL 2018 È L'ANNO PIÙ CALDO DAL 1800: ITALIA A RISCHIO TROPICALIZZAZIONE

Il report è un vero e proprio manuale di 30 pagine per i governi, che indica gli effetti sul pianeta del riscaldamento globale e propone quattro percorsi per mantenere il cambiamento climatico entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali. È l'obiettivo più ambizioso dell'accordo di Parigi del 2015, insieme all'obiettivo minimo dei 2 gradi. Novantuno scienziati di 44 Paesi per due anni hanno studiato 6mila ricerche e valutato 42mila pareri di colleghi. Il messaggio finale è: restare entro 1,5 gradi è ancora possibile, ma richiede un impegno eccezionale in tecnologia e investimenti. E bisogna fare presto. Proprio oggi, il Cnr ha stabilito che il 2018 finora è l'anno più caldo in Italia dal 1800, con una temperatura media più alta proprio di oltre 1,5 gradi rispetto alla media, con livelli record ad aprile e gennaio. Un rialzo delle temperature che, secondo Coldiretti, mette a rischio il patrimonio enogastronomico dell'Italia, dove si assiste a una decisa tendenza alla tropicalizzazione del clima con il moltiplicarsi di eventi estremi.