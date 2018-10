Bosnia-Erzegovina: la vittoria a metà di Dodik

DODIK PER LA SECESSIONE DEI SERBI BOSNIACI

Dodik, sempre in teoria, da moderato aveva preso più volte le distanze da personaggi come il predecessore Radovan Karadžić, condannato nel 2016 dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia per il genocidio di Srebrenica e per crimini di guerra e contro l'umanità durante l'assedio di Sarajevo. Ma nei Balcani dove il nazionalismo e l'estremismo hanno generato e generano mostri, Dodik negli ultimi tempi è arrivato ad appoggiare la secessione dei territori della Repubblica serba dalla Bosnia-Erzegovina. Di casa al Cremlino e sotto sanzioni americane dal 2017 per le crescenti tensioni innescate dalla sua propaganda contro il rispetto di Dayton, il leader scelto dai serbi bosniaci per la presidenza tripartita del Paese ha acuito gli steccati etnici e religiosi tra la popolazione della Bosnia-Erzegovina, prevalendo tra l'elettorato serbo.

IL FRENO DEI PRESIDENTI CROATO E BOSNIACO

Tuttavia per la parte croata non l'ha spuntata il suo alter ego Dragan Covic, rimasto oltre 10 punti dietro il socialdemocratico del Zeljko Komsic (51%), europeista del fronte democratico e già presidente nazionale di turno tra il 2013 e il 2014. Come Dodik, Covic soffiava sul fuoco del separatismo verso quella parte crescente dei croati desiderosa di avere almeno, come i serbi bosniaci, un'entità territoriale propria, distinta dalla Federazione dove i croati bosniaci vivono dal 1995 con i bosniaci musulmani. Ma la maggioranza del suo bacino elettorale non gli ha dato ragione e siccome nella Bosnia-Erzegovina per ogni Legislatura comandano non uno, ma tre presidenti delle tre componenti etnico-religiose del Paese (a turno ciascuno per otto mesi), il nazionalismo di Dodik si avvia a essere ridimensionato anche dal presidente della componente musulmana bosniaca: il neo eletto conservatore Sefik Dzaferovic (37%).