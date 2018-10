Chi è Jair Bolsonaro, che ha vinto le votazioni in Brasile

Come è possibile che un uomo così controverso sia a un passo dal diventare presidente del Brasile? In parte pesa sicuramente la grande crisi del partito socialista: la stagione di Lula, che è stato capace di cambiare volto al Brasile riducendo in maniera drastica la povertà, volge al termine tra mazzette e processi. Ma secondo molti osservatori, decisivo è stato soprattutto il messaggio contro la criminalità, in un Paese dove l'anno scorso sono state uccise 64mila persone, numero record. Bolsonaro, per anni, è stato tra i parlamentari di destra che, nella stagione più valda, le domeniche faceva volare sulla spiaggia di Copacabana un piccolo aereo per la pubblicità con lo striscione “Un bandito buono è un bandito morto”.

UN FUCILE A OGNI CITTADINO, LE IMPRESE PRIVATIZZATE

La promessa di permettere ad ogni brasiliano di avere un fucile per difendersi da solo è al centro del suo per altro inesistente programma, che il leader di estrema destra è stato capace di diffondere meglio dei suoi avversari attraverso la Rete, evitando accuratamente i confronti televisivi con i suoi avversari. Le aziende pubbliche dove si annidava la corruzione, è un altro punto qualificante del suo programma, andranno privatizzate. Di origini italiane, disse anche in un'occasione che, qualora avesse perso le elezioni, avrebbe cercato rifugio in Italia, temendo di essere perseguitato. Eventualità che al momento è molto improbabile.