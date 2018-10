Le brutte notizie per Trump dai sondaggi sulle elezioni di Midterm

«In passato sono stata riluttante a dichiarare pubblicamente le mie opinioni politiche, ma alla luce degli eventi nella mia vita e nel mondo negli ultimi due anni la penso ora diversamente», ha spiegato la cantante rivolgendosi ai suoi 112 milioni di follower. «Ho sempre dato e sempre darò il mio voto al candidato che protegge e si batte per i diritti umani. Credo nella battaglia per i diritti Lgbt e credo che ogni forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sul genere sia sbagliata. Credo che il razzismo che vediamo in questo Paese nei confronti della gente di colore sia terrificante. Non posso votare per qualcuno che non sarà disposto a combattere per la dignità di tutti gli americani, a prescindere dal colore della pelle, dal genere e da chi ama».

LA STAR CRITICATA PER NON ESSERSI SCHIERATA IN PASSATO

Negli ultimi due anni Swift è stata criticata per non aver usato il suo ruolo di celebrità mondiale per parlare degli eventi di attualità. Il giorno delle elezioni del 2016 ha pubblicato una foto mentre era in fila per votare, invitando tutti a farlo ma senza dichiarare la sua preferenza.